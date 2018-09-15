مباحث الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية: 416 حالة تزوير أرقام وطنية خلال 2018

مصلحة الأحوال المدنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير إدارة مباحث الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية المقدم أسامة الدرسي، اكتشاف 416 حالة تزوير في عام 2018 .

وقال الدرسي في تصريحات إلى وكالة الأنباء الليبية (البيضاء)، إنه تم كشف حالات التزوير خلال فترة لا تتجاوز العام، كما تم اكتشاف عديد من الأرقام الوطنية المزورة .

اقرأ أيضًا: مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة

وأشار المقدم أسامة الدرسي إلى أنه تم إبلاغ وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، وكافة المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموضوع.

تأتي تصريحات الدرسي بعد نحو شهرين من تحذيرات رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، من وجود «تزوير واسع النطاق يتعلق بالرقم الوطني»، يمكن أن «يعرض نزاهة الانتخابات التي قد تجرى أواخر العام الحالي للخطر».

وكانت تصريحات جبريل في إطار دعوة إلى «تحقيق شامل في المخالفات التي ربما أدت أيضاً لمئات الآلاف من المطالبات الزائفة بمخصصات الرعاية الاجتماعية»، حين قال إن التزوير في الرقم الوطني سيمنح أي حزب خاسر ذريعة للتشكيك في النتائج، معتبراً أن «إجراء الانتخابات بناء على أرقام وطنية مزورة وناخبين مزيفين يعني أن النتائج لن تكون نزيهة».