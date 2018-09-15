مباحث الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية: 416 حالة تزوير أرقام وطنية خلال 2018

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 10:26 صباحا
مصلحة الأحوال المدنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير إدارة مباحث الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية المقدم أسامة الدرسي، اكتشاف 416 حالة تزوير في عام 2018 .

وقال الدرسي في تصريحات إلى وكالة الأنباء الليبية (البيضاء)، إنه تم كشف حالات التزوير خلال فترة لا تتجاوز العام، كما تم اكتشاف عديد من الأرقام الوطنية المزورة .

اقرأ أيضًا: مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة

وأشار المقدم أسامة الدرسي إلى أنه تم إبلاغ وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، وكافة المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموضوع.

تأتي تصريحات الدرسي بعد نحو شهرين من تحذيرات رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، من وجود «تزوير واسع النطاق يتعلق بالرقم الوطني»، يمكن أن «يعرض نزاهة الانتخابات التي قد تجرى أواخر العام الحالي للخطر».

وكانت تصريحات جبريل في إطار دعوة إلى «تحقيق شامل في المخالفات التي ربما أدت أيضاً لمئات الآلاف من المطالبات الزائفة بمخصصات الرعاية الاجتماعية»، حين قال إن التزوير في الرقم الوطني سيمنح أي حزب خاسر ذريعة للتشكيك في النتائج، معتبراً أن «إجراء الانتخابات بناء على أرقام وطنية مزورة وناخبين مزيفين يعني أن النتائج لن تكون نزيهة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - إصلاحات اقتصادية في ليبيا
كاريكاتير
بالصور.. بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل ...
ليبيا
«الدولية للهجرة»: إعادة فتح مطار معيتيقة سمحت بالعودة الطوعية لـ21 مهاجرًا من ...
ليبيا
ليبيا تودع الشيخ مصطفى قشقش أحد أبرز علماء القرآن الكريم في العالم
ليبيا
لابريس الإيطالية: تفعيل لوبي دولي لعودة الملكية في ليبيا
ليبيا
كتاب «الخوف» وافتتاحية «نيويورك تايمز» يهزان إدارة ترامب
دولى
تعليم الوفاق: إيقاف 74 مدرسة خاصة عن مزاولة النشاط التعليمي
ليبيا
رغم الغموض.. فرنسا تتمسك بإجراء انتخابات في ليبيا بنهاية العام
ليبيا
«جريدة الوسط»: النفط تحت نار السلاح مرّة أخرى وتوقعات باستبدال المجتمع الدولي ...
ليبيا
الدولار يسترد 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
الدوكالي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر
رياضة محلية
المجلس الرئاسي يعلن الأحد المقبل عطلة رسمية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا نشعر بالألم عندما نضحك؟