التربية الإسلامية تدشن الدور الثاني في امتحانات الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 09:59 صباحا
طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان في أي أحد اللجان. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

انطلقت منذ قليل امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية في كافة المناطق دون استثناء، وفقًا للجدول المعتمد من إدارة الامتحانات.

يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الإسلامية، وسط انضباط في سير العملية الامتحانية في مختلف البلديات.

وأشار وكيل وزارة التعليم رئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة، إن في بيان، نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ التعليمات صدرت لكافة اللجان المركزية للامتحانات بالمناطق بشأن استقبالها للممتحنين في الموعد المحدد.

يشار إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة بلغت 38.06%، و35.2% لمرحلة التعليم الفني المتوسط. فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.

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