إغلاق لجنة كلية التربية أمام طلاب الثانوية العامة في زوارة

احدى لجان الثانية العامة. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات جميع طالبات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي والمقيدات بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية زوارة والذين من المقرر أن تجري امتحاناتهن أمام لجنة الإشراف والمراقبة بمقر كلية التربية بالبلدية، إلى التوجه لأقرب مقر لجنة امتحانية بالمناطق المجاورة لتأدية امتحاناتهن و اليوم السبت.

وجاءت الدعوة على خلفية رفض عميد كلية التربية - زوارة في خطاب وجهه لرئيس الجامعة ، فتح أبواب الكلية أمام الطالبات بحجة غياب الأمن مما قد يعرض الطلبة وأعضاء اللجنة للاعتداء اللفظي والجسدي ويعرض مبنى الكلية للتخريب، حسب نص الخطاب.

وتنطلق اليوم امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية في كافة المناطق دون استثناء، وفقًا للجدول المعتمد من إدارة الامتحانات.

وأشار رئيس اللجنة العليا للامتحانات إلى أن طلبة البلدية البنين والممتحنين أمام لجنة امتحانات كلية التربية زلطن يستطيعون أداء امتحاناتهم في هذه الكلية أو التوجه لأي لجنة امتحانية أخرى حسب رغبتهم وظروفهم.