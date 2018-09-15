تواصل الاستعدادات لإقامة معرض ليبيا الزراعي في تمنهنت

استعدادات لإقامة معرض ليبيا الزراعي في تمنهنت. (الوسط)

تتواصل الاستعدادات والجهود في منطقة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس من أجل إقامة معرض ليبيا الزراعي تحت شعار «الزراعة في ليبيا بين الواقع والطموح» الذي من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضح عضو المجلس البلدي بوادي البوانيس ورئيس اللجنة التحضيرية للمعرض المهندس محمد علي الهادي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن الهدف من إقامة المعرض هو إبراز إنتاج الفلاح الليبي في الجنوب خاصة وليبيا عامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإتاحة الفرصة للتواصل بين المنتجين والمسوقين من أصحاب الشركات والمصانع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي.

وأوضح الهادي أن المعرض سيشهد مشاركات من كل مناطق ليبيا خصوصًا التي تعتمد على الإنتاج الزراعي، وسيعرض فيه جميع المنتجات الزراعية والحيوانية في الجنوب إضافة إلى المعدات والآلات الزراعية وبعض مصانع الحفظ التغليف ومعدات الري وتقنيات المياه والطاقات البديلة المستخدمة في الزراعة والأعلاف وخلايا عسل النحل.

وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي أنه ستكون هناك أجنحة في المعرض مخصصة للصناعات التقليدية والسياحة، لافتًا إلى أن المعرض سيشهد أيضًا إقامة ندوات ومحاضرات حول الزراعة والإرشاد الزراعي.

وأشار الهادي إلى أن المساحة التي سيقام عليها المعرض حوالي 10 آلاف متر، مبينًا أن المعرض يقام بدعم من بلديات الجنوب ومركز دعم الصادرات واتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة والهيئة العامة للمعارض وعدة جهات أخرى، منوهًا إلى أن المعرض سيقام سنويًا إشراف بلدية وادي البوانيس.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تشتهر بأنها سلة غذاء ليبيا نظرًا لكثرة الإنتاج الزراعي من الخضروات والحبوب والفواكه والتمور والزيتون.

من جانبه، قال حميد الطاهر منسق العلاقات لمعرض ليبيا الزراعي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «لقد انتهت ترتيبات الإقامة والإعاشة والاستقبال»، مؤكدًا أن «هذه الدورة ستشهد مشاركات دولية وعربية لأول مرة».

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تشتهر بأنها سلة غذاء ليبيا نظرًا لكثرة الإنتاج الزراعي من الخضروات والحبوب والفواكه والتمور والزيتون إلى جانب بعض الصناعات الغدائية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي.

استعدادات لإقامة معرض ليبيا الزراعي في تمنهنت. (الوسط)