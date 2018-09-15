بلديات المنطقة الشرقية يطالبون بالتسريع بالانتخابات البرلمانية والرئاسية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 15 سبتمبر 2018, 03:23 صباحا

طالب عمداء بلديات المنطقة الشرقية خلال ملتقى عقد ببلدية بئر الأشهب التسريع بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ودعم مجلس النواب والحكومة الموقتة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وقال عميد بلدية بئر الأشهب  فتح الله خطاب لـ«بوابة الوسط» الجمعة «شاركت في هذا الملتقى أكثر من 23 بلدية من إمساعد شرقا إلى البريقة غربا وكلهم أتفقوا على توحيد الجهود لدعم المؤسسة العسكرية ومجلس النواب والحكومة المؤقتة كونهم المؤسسات الشرعية في ليبيا».

ولفت خطاب إلى أن الحكماء والأعيان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني أكدو على «وحدة التراب الليبي ونبذ الفرقة والخلافات والنزاعات وأن ليبيا تبنى بسواعد أبناءها ومن حق الجميع أن يشارك في بناءها وهي ليست حكرا على أحد».

وأشار خطاب إلى أن «الجميع إستنكر كل الأعمال الإرهابية والإجرامية بالعاصمة طرابلس كما نستنكر وبشدة العمل الإرهابي الجبان الذي إستهدف المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ونطالب الجهات الأمنية بمعاقبة الجناة ومحاسبتهم وأن المؤسسة ملك لجميع الليبيين».

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