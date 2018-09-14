محتجون يشعلون النار في إطارات السيارات ويغلقون الطريع السريع بطرابلس

قال عدد من سكان منطقة السياحية لـ«بوابة الوسط» إن عدد من المحتجين أشعلو النار في إطارات السيارات وأغلقو الطريع السريع وطريق قرجي على خلفية مقتل شاب على أيدي مسلحين بعد أن سطوا على سيارته بمنطقة السياحية غربي طرابلس.