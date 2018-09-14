عدد من سكان سبها يعتبرون مدينتهم «منكوبة» ويطالبون بسحب ممثليهم من البرلمان والحكومة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 10:39 مساء

اعتبر عدد من سكان مدينة سبها أن مدينتهم أصبحت «مدينة منكوبة» وطالبوا بسحب  الثقة من ممثليهم في السلطة التشريعية والتنفيذية والإدارات الحكومية، مطالبين جميع المنظمات الدولية والمحلية والإنسانية بتقديم يد العون والمساعدة لأهالي المدينة.

وأعلن عدد من سكان مدينة سبها في بيان أصدروه مساء الجمعة من ساحة مركز سبها الطبي «سحب الثقة من كافة ممثلي المدينة  سواء كانوا في الجهات التشريعية أم التنفيذية والإدارات الحكومية؛ نتيجة فشلهم الذريع في تنفيذ آراء ومطالب ناخبيهم».

ولفت الموقعون على البيان أن «هناك بعض الممثلين لم يقوموا بزيارة المدينة من أجل الاطلاع على أحوالها و حال مواطنيها إلى جانب سحب الثقة من اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية سبها  نتيجة عدم تنفيد رغبة ناخبيهم».

كما أعلن الموقعون «دعمهم  لمسار  بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا بجمع الليبيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية وبثقة عالية انها سوف تحل جميع المشاكل التي تواجه الليبيين سواء كانت اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية».
 
كما طالب الموقعون على البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بـ«فتح مكتبها فى سبها من أجل متابعة الأوضاع عن كثب».

وأوضح الموقعون على البيان أن هذا الموقف «جاء نتيجة الوضع المتردي الذي وصلت إليه المدينة»مشيرين إلى  انقطاع الكهرباء عن المدينة لـ«أكثر من خمسة أيام، وانقطاع مياه الشرب وتوقف المصالح الحكومية والخدمات وتلف المحاصيل الزراعية وموت الحيوانات وتردي الوضع الصحي»، إضافة إلى «الوضع الأمني المتدهور منذ سنوات ونقص السيولة وشح الوقود وارتفاع أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية».

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