إيطاليا تنفي تقارير عن تعيين سفير جديد لها بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 10:17 مساء
السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبى بيروني. (الوسط).

نفت مصادر دبلوماسية تقارير تناقلتها صحف محلية تحدثت عن تعيين القنصل الإيطالي السابق في بنغازي، غويدو دي ساكنتيس، سفيرا لدى ليبيا في طرابلس، خلفا للسفير الحالي جوزيبي بيرّوني.

وقالت المصادر في تصريحات لوكالة «آكي» الإيطالية، إن  الأخبار الواردة بهذا الخصوص «لا أساس لها من الصحة»،  منوهة بأن دي سانكتيس تم تعيينه منذ مدة مسؤولاً ثانيا في السفارة الإيطالية لدى الاتحاد الروسي، وسوف يتولى مهام هذا المنصب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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وكانت الحكومة الايطالية عزت بقاء السفير بيروني هذه الايام في روما لـ«دواع أمنية»، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف الليبية «تدخلاً» في الشأن الداخلي.

وكانت وكالة «أنسامد» الإيطالية، قالت في تقرير لها، أمس الخميس، وترجمته «بوابة الوسط»، إن وزير الخارجية إينزو مواڤيرو ميلانيزي أعلن قراره بإبقاء السفير جوزيبي بيروني، في روما أمس الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.

وأعلن الوزير كذلك أمام البرلمان أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه إيطاليا بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل، سيعقد في صقلية.

وبحسب الوكالة فستحاول إيطاليا خلال المؤتمر تهدئة الوضع في ليبيا، الذي أصبح أكثر هشاشة من أي وقت مضى، الأمر الذي بدا واضحًا بسقوط صواريخ على مطار معيتيقة.

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