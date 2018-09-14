السفير المصري بروما: مؤتمر إيطاليا حول ليبيا «مهم للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 09:49 مساء
السفير المصري لدى روما هشام بدر. (الإنترنت)

قال سفير القاهرة لدى روما هشام بدر إن مصر مستعدة للعمل مع إيطاليا من أجل إحلال «الاستقرار والأمن في ليبيا».

ووصف السفير المصري في تصريح لدى لقائه صحافيين في ختام الندوة حول فرص الاستثمار للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، التي عقدت في سفارة القاهرة بروما، أمس، المؤتمر الذي تزمع إيطاليا تنظيمه في النصف الأول من نوفمبر المقبل في صقلية، بـ«المهم للغاية».

وأشار الدبلوماسي المصري إلى أهمية التعاون بين القاهرة وروما لتعزيز «المؤسسات في ليبيا، لدعم الحوار والوحدة»، من أجل الاستقرار والأمن، بالنسبة لهذا البلد الأفريقي»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.
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وتقول إيطاليا عن المؤتمر الدولي الذي تخطط تنظيمه الخريف المقبل، لمعاينة مختلف أبعاد الأزمة الليبية، إن الهدف من المؤتمر هو جمع أكبر عدد ممكن من المعنيين بالشأن الليبي من الأطراف الليبية والدولية، لوضع أسس وأرضية لبسط استقرار مستدام في البلاد، ومساعدة المواطنين الليبيين والمجتمع المدني في نفس الوقت.

وبدأت السلطات الإيطالية حملة دبلوماسية لكسب الدعم الخارجي إقليميا ودوليا لهذا المؤتمر، حيث تحصلت على موقف إيجابي من الولايات المتحدة بعد لقاء رئيس الوزراء كونتي مع الرئيس ترامب، مما اعتبرته الأوساط الإيطالية كسب جولة حاسمة ضد فرنسا المتنافسة معها على إدارة الأزمة الليبية، وحيث تدعو باريس إلى الإسراع في تنظيم انتخابات عامة ورئاسية في ليبيا وهو ما ترفضه إيطاليا.

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