بالصور.. بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل الليبية

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 08:53 مساء
بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل الليبية. (تصوير محمد لالي)

استقبل المجلس البلدي وأهالي ومشايخ بلدية إجخرة، مساء اليوم الجمعة، وفدًا من المنطقة الغربية المشاركين في ملتقى المدن والقبائل الليبية، المزمع عقده بعد غدٍ الأحد.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، علي عبدالمالك في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن وفدًا مشكلا من القبائل الليبية من الجبل الغربي وجبل نفوسة عددهم 49 وصلوا مساء اليوم الجمعة، إلى إجخرة، مؤكدًا أنه من المنتظر أن تصل باقي الوفود غدًا السبت.

وأضاف عبد المالك، أن الملتقى سيستمر 3 أيام، بمشاركة قرابة 600 شخص من كل ربوع ليبيا ممثلين عن عدد من القبائل والمدن الليبية.

ويهدف الملتقى إلى العمل على إيجاد حل للخروج من الأزمة الليبية، ولم شمل القبائل الليبية ومناقشة 7 محاور مهمة على رأسها الدستور والانتخابات والتحول الى المرحلة السياسية الدائمة.

بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل الليبية. (تصوير محمد لالي)
بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل الليبية. (تصوير محمد لالي)
بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل الليبية. (تصوير محمد لالي)
بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل الليبية. (تصوير محمد لالي)
بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل الليبية. (تصوير محمد لالي)
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