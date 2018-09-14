«الدولية للهجرة»: إعادة فتح مطار معيتيقة سمحت بالعودة الطوعية لـ21 مهاجرًا من غانا

المهاجرون العائدون إلى غانا. (صورة من المنظمة الدولية للهجرة)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن الطائرة العائدة إلى غانا أول أمس الأربعاء، هي أول رحلة تغادر ليبيا منذ بداية اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة هذا الأسبوع.

وأضافت «الدولية للهجرة»، أن إعادة فتح مطار معيتيقة سمحت بالعودة الطوعية لـ21 مهاجراً من غانا إلى بلدهم الأصلي.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، توترًا أمنيًا تطور إلى اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واضطر عدد من سكان مناطق الاشتباكات إلى المغادرة إلى مناطق أخرى خوفًا من تطور المواجهات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة جراء سقوط القذائف العشوائية.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين الماضي، نص اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس، الذي وقع في الزاوية.

ونص الاتفاق على ثمانية بنود، أولها استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار تحت إشراف وتوجيه مركز العمليات المشتركة، فيما شمل البند الثاني على إعادة التمركز إلى نقاط يتم الاتفاق عليها تسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات خاصة وطرابلس عامة يليها وضع آلية لفض الاشتباك ..