ليبيا الخامسة عربيًا في احتياطي النفط الخام والثامنة في الغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 05:20 مساء

تحتل ليبيا المركز الخامس عربيًا في احتياطي النفط الخام المؤكد، الذي يصل إلى 48.5 مليار برميل، وهو مايعادل 3.76% من الاحتياطي العالمي.

وتتصدر السعودية الدول العربية بأكبر احتياطي مؤكد يصل إلى 263.9 مليار برميل، يمثل 20.7% من الاحتياطي العالمي، يليها العراق بنحو 143.4 مليار برميل، حسب التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

في حين احتلت الكويت المركز الثالث باحتياطي مؤكد يقدر بـ 101.5 مليار برميل، ثم الإمارات بحوالي 97.8 مليار برميلِ، وجاءت ليبيا في المركز الخامس بحوالي 48.4 مليار برميل تلتها قطر بحوالي 25.2 مليار برميل،

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ثم الجزائر في المركز السابع باحتياطي مؤكد يصل إلى 12.2 مليار برميل، تبعتها سلطنة عمان باحتياطي 5.3 مليار برميل، ثم مصر بحوالي 3.4 مليار برميل، فاليمن بنحو 3 مليارات برميل، وسورية باحتياطي يقدر بـ2.5 مليار ، تلاها السودان بحوالي 1.5 مليار برميل.
وأشارت احصائية حديثة لمنظمة «أوابك» إلى أن إجمالي احتياطي الدول العربية الأعضاء يصل إلى 706.2 مليار برميل، وهو ما يمثل نحو 55.2% من احتياطي النفط المؤكد عالميًا.

احتياطي الغاز الطبيعي
وبالنسبة للاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي، تأتي قطر في الصدارة باحتياطي يصل إلى 24.07 تريليون متر مكعب، تمثل 12.29% من الاحتياطي العالمي، حسب نشرة «أوابك» العام 2017، تلتها السعودية بنحو 8.91 تريليون مترمكعب تعادل 4.4% من الاحتياطي العالمي، ثم الإمارات بحوالي 6.09 تريليون متر مكعب أي بنسبة 3.11% عالميًا.

وجاءت الجزائر في المركز الرابع عربيًا، إذ يصل احتياطها المؤكد من الغاز الطبيعي إلى 4.5 تريليون متر مكعب، وبنسبة 2.3% عالميًا، تبعها العراق بحوالي 3.69 تريليون متر مكعب، وبنسبة 1.89% عالميًا، ثم مصر في المركز السادس بـ 2.08 تريليون متر مكعب، بما يمثل 1.06% عالميًا، فالكويت بحوالي 1.78 تريليون متر مكعب.

أما ليبيا فقد جاءت في المركز الثامن عربيًا باحتياطي يقدر بـ 1.5 تريليون متر مكعب، تلتها سلطنة عمان بحوالي 505 مليارات متر مكعب، ثم اليمن بنحو 479 مليار متر مكعب. وحسب بيانات نشرة أوابك فإن احتياطي دول أوابك من الغاز الطبيعي المؤكد يمثل 27% من الاحتياطي العالمي ..

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