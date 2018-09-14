الكيلاني: عودة الاتصالات والإنترنت لأنحاء طبرق منتصف الأسبوع المقبل

أحد الفنيين يعمل على إصلاح العطل بموقع قطع الكابل الرئيسي في طبرق. (بوابة الوسط)

تواصلت أزمة انقطاع الاتصالات بمدينة طبرق بالجهة الشمالية، بسبب أعمال حفر قام بها أحد المواطنين، ما تسبب في انقطاع كافة شبكات الاتصالات بما فيها خدمات «ليبيانا» و«المدار» والإنترنت، وتوقف منظومات السجل المدني والمصارف والجوازات.

وقال المهندس مفتاح الكيلاني مدير مكتب اتصالات طبرق لـ«بوابة الوسط» إن «عمليات الحفر العشوائي فاقت الحد المعقول وتسببت أكثر من مرة قي قطع كوابل الاتصالات وآخرها قبل عشرة أيام»، حيث تسبب «أحد المواطنين في قطع كيبل الألياف البصرية والكيبل النحاسي وخدمات الهاتف الأرضي، ما تسبب في قطع شبكة الاتصالات على نصف المدينة».

«كهرباء طبرق»: التعديات على الشبكة «فاقت الحد المعقول»

وأضاف الكيلاني أن «أعمال الصيانة ما زالت متواصلة ومن المتوقع أن تعود للعمل منتصف الأسبوع المقبل بجهود فنيي الجبل الأخضر وطبرق»، داعيًا جميع «المواطنين إلى عدم الحفر العشوائي إلا بعد أخذ الموافقات من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبريد».

وكانت الشركة العامة للكهرباء بطبرق قالت أمس الخميس إن التعديات على الشبكة «فاقت الحد المعقول»، داعية المواطنين إلى عدم التعدي أوالاقتراب من الشبكة، وذلك بعدما اكتشفت أسلوبًا جديد يلجأ إليه المواطنون من خلال الاستعانة ببعض الفنيين من خارج الشركة للسطو على الشبكة، الأمر الذي يؤثر على شبكة التوزيع والأحمال بالمدينة.