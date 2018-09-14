القبض على 4 أجانب متهمين في جريمة قتل بأوجلة

مركز شرطة أوجلة (أرشيفية:الإنترنت)

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أوجلة، اليوم الجمعة، على 4 أجانب من الجنسية التشادية متهمين في جريمة قتل سابقة، جرى تسلميهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال المنسق الإعلامي لمديرية أمن أوجلة - أجخرة محمد سالم الرضاع إن «الأشخاص جرى القبض عليهم عقب صلاة الجمعة، وأنّ فردًا من المشاركين بالجريمة اعتدى على أفراد الأمن وهو في حالة سُكر».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في وقت سابق اليوم أنباء بأنّ انتحاريًا حاول تفجير نفسه بأحد مساجد أوجلة، وهذا ما نفاه المنسق الإعلامي بمديرية الأمن، قائلاً إنّها «شائعات وعارية عن الصحة».