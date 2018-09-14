إيطاليا تنفي تعيين سفير جديد لدى ليبيا

مقر وزارة الخارجية الإيطالية قصر فارنيزينا (آكي)

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الجمعة، عن مصادر دبلوماسية نفيها ما جرى تداوله في صحف محلية بشأن تعيين القنصل الإيطالي السابق في بنغازي، غويدو دي ساكنتيس، سفيرًا لدى ليبيا في طرابلس، خلفًا للسفير الحالي جوزيبي بيرّوني.

وذكرت المصادر أن الأخبار الواردة بهذا الخصوص في بعض الصحف «لا أساس لها من الصحة»، منوهة بأن دي سانكتيس جرى تعيينه منذ مدة مسؤولاً ثانيًا في السفارة الإيطالية لدى الاتحاد الروسي، وسيتولى مهام هذا المنصب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إيطاليا تقرر إبقاء سفيرها لدى ليبيا في روما بسبب توترات أثارها حوار له

وكانت الحكومة الإيطالية قد عزت بقاء السفير بيروني هذه الأيام في روما لـ«دواع أمنية»، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف الليبية «تدخلاً» في الشأن الداخلي.