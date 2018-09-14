إيطاليا تنفي تعيين سفير جديد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 03:28 مساء
مقر وزارة الخارجية الإيطالية قصر فارنيزينا (آكي)

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الجمعة، عن مصادر دبلوماسية نفيها ما جرى تداوله في صحف محلية بشأن تعيين القنصل الإيطالي السابق في بنغازي، غويدو دي ساكنتيس، سفيرًا لدى ليبيا في طرابلس، خلفًا للسفير الحالي جوزيبي بيرّوني.

وذكرت المصادر أن الأخبار الواردة بهذا الخصوص في بعض الصحف «لا أساس لها من الصحة»، منوهة بأن دي سانكتيس جرى تعيينه منذ مدة مسؤولاً ثانيًا في السفارة الإيطالية لدى الاتحاد الروسي، وسيتولى مهام هذا المنصب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إيطاليا تقرر إبقاء سفيرها لدى ليبيا في روما بسبب توترات أثارها حوار له

وكانت الحكومة الإيطالية قد عزت بقاء السفير بيروني هذه الأيام في روما لـ«دواع أمنية»، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف الليبية «تدخلاً» في الشأن الداخلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يسترد 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
الدوكالي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر
رياضة محلية
المجلس الرئاسي يعلن الأحد المقبل عطلة رسمية
ليبيا
إيطاليا تقرر إبقاء سفيرها لدى ليبيا في روما بسبب توترات أثارها حوار له
ليبيا
محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في مسجد كان سابقًا كنيسة
دولى
مرسيدس تكشف عن سيارتها المستقبلية (فيديو)
سيارات
تكالة: تطبيق نقاط «الإصلاح الاقتصادي» كافة.. ورفع الدعم عن المحروقات سيتأخر ...
ليبيا
سليمان الشحومي: التوقعات تشير إلى أن سعر الصرف لن يتجاوز 4.5 للدولار
ليبيا
تقرير أممي يحذر من تزايد تأثير المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة الليبية
ليبيا
سلامة: جميع الأطراف وقّعت على اتفاق وقف إطلاق النار «باستثناء واحد»
ليبيا
الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات
ليبيا
«فرانس برس»: دوامة العنف في طرابلس مستمرة وتخدم «اقتصاد الافتراس»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حلوى العسلية