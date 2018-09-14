الهلال الأحمر بشحات يُحيي اليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بشحات يُحيي اليوم العالمي للإسعافات الأولية

أحيى الهلال الأحمر الليبي فرع شحات، اليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يوافق الــ 12 من سبتمبر من كل عام، بهدف نشر ثقافة الإسعافات الأولية للحد من تفاقم الوفيات وتزايد أعدادها إثر التأخر في معالجة الجرحى.

وقال مسؤول الإعلام بفرع الهلال أحمد زيدان لـ«بوابة الوسط»، إن الهلال قام بمحاضرة توعوية لكافة عناصره بعنوان الحماية أوطلب المساعدة وتعامل مع مصابي فقدان الوعي، مضيفًا أن المحاضرة شهدت مشاركة أكثر من 40 متطوعًا من فريق المحبة.

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ولفت زيدان إلى أن الفرع مستمر لعدة أيام في إقامة محاضرات توعوية حول الإسعافات الأولية، وذلك للمساهمة في التوعية وتعزيز المهارات في هذا المجال.

ويحيي العالم اليوم العالمي للإسعافات الأولية ليكون المجتمع المحلي أول من تقدم له المساعدات الأولية من قبل الهلال الأحمر، مثل تضميد الجروح أو توفير أقصى ما يمكن للتخفيف من وطأة ما يمر به.

الهلال الأحمر بشحات يُحيي اليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بشحات يُحيي اليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بشحات يُحيي اليوم العالمي للإسعافات الأولية