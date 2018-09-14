سوسة تستضيف فعاليات الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا

الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا يقام في مدينة سوسة

تستضيف مدينة سوسة في منطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، الثلاثاء المقبل، الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا برعاية من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط» الجمعة، إن الملتقى سيتضمن اجتماعًا لمديري الإدارات بالخدمات الصحية في البلديات، إلى جانب فعاليات علمية وجلسات نقاش مفتوح بين المسؤولين لتطوير مراكز الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات بها.

وأضاف أن الملتقى سيسهم في التعريف بتطورات الرعاية الصحية في ليبيا، والاستفادة من كافة الفعاليات الصحية المؤثرة، ونقل خبراتها الطويلة في مجال الرعاية الصحية، وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمشاكل الفنية العالقة على المستويين المحلي والإقليمي.

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وأوضح الطرابلسي أن الهدف من عقد الملتقى هو تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإدارة الخدمات على مستوى المناطق، وصولاً لخدمات رعاية صحية جيدة، وتعزيز قدرة الوزارة على التخطيط الفعّال، لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيقها، ودعم المجتمع للبرامج الصحية، والمشاركة مع نظام الرعاية الصحية على المستوى المحلي وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة المؤقتة خلال عام 2018.

وذكر مسؤول الإعلام بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة أن فعاليات الملتقى ستخرج بثمار عديدة منها إطلاق دورات تدريبية في عدة مجالات لكافة العناصر الطبية والفنية والإدارية، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي لمرافق الرعاية الصحية الأولية في ليبيا قرابة 1.355 مركزًا منها 1.082 تعمل جزئيًا أو كليًا، و 273 مركزًا للرعاية الصحية الأولية غير مفعّل.