استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 02:31 مساء
أسعار العملات الأجنبية

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس الخميس، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسجل الدولار 6.24 دينار، مقارنة بـ6.22 دينار أمس الخميس، وذلك في أعقاب التراجع من 6.60 دينار صباح الأربعاء، قبل  إعلان توقيع الإصلاحات الاقتصادية، حيث لم تسجل العملة الأميركية تراجعًا كبيرًا، لاسيما مع الترقب الذي كان يسيطر على الشارع والأسواق خلال الأيام التي سبقت الإعلان الرسمي عن تلك الإجراءات.

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كما سجل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 8.12 دينار، مقارنة بـ8.10 دينار الخميس، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.22 دينار، مقبال 7.20 دينار خلال الفترة نفسها.

وأعلن المجلس الرئاسي، الأربعاء، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة لأسبوع لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.

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