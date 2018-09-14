«تعليم الوفاق» تسمح لبعض الطلبة بتغيير لجان امتحاناتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 01:46 مساء
وكيل وزارة التعليم ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، عن تسهيلات للطلبة الذين يتعذر حضورهم إلى لجان امتحانات الدور الثاني في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وقال وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة، إن الوزارة أرسلت تعميمًا إلى كافة المناطق بإتاحة الفرصة للطلبة الذين تمنعهم الظروف بأن يؤدوا الامتحان بلجنته أن يمتحن في أي لجنة أخرى.

وأشار جمعة إلى أنّ مديرية أمن طرابلس أشارت خلال اجتماعها مع الوزارة الأسبوع الماضي أنّ بعض مناطق طرابلس لم يعد أهلها لمنازلهم بالشكل النهائي وأن بعضهم لا زال نازحًا بمدن أخرى.

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية غدًا

وتنطلق امتحانات الدورالثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية في كافة المناطق دون استثناء غدًا السبت، وفقًا للجدول المعتمد من إدارة الامتحانات، حيث صدرت التعليمات لكافة اللجان المركزية للامتحانات بالمناطق بشأن استقبالها للممتحنين في الموعد المحدد.

يشار إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة بلغت 38.06%، و35.2% لمرحلة التعليم الفني المتوسط. فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.

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