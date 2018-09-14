يبحث الملف الليبي.. سالفيني يستقبل وزير الداخلية الإيطالي في روما الثلاثاء

وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي (يمين)، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (يسار)

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، أن وزير الداخلية ماتيو سالفيني سيلتقي نظيره التونسي، هشام الفوراتي بالعاصمة روما يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وذكرت مصادر في الداخلية الإيطالية، أن الاتفاق على اللقاء جاء على هامش اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين المنعقد في فيينا الجمعة ويتعلق بقضايا الأمن والهجرة.

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ونقلت الوكالة عن المصادر أنّ الوزير سالفيني قال: «نحن نعمل من أجل حلول سريعة وفعالة ومبتكرة لوقف الاتجار بالبشر».

وكان وزير الداخلية الإيطالي قال خلال حوار مع إحدى قنوات التلفزة العامة مساء الثلاثاء الماضي، إن «حجم التدفقات من ليبيا هو صفر الآن»، وأردف معلنًا أنه «بنهاية هذا الشهر سوف أذهب إلى تونس، التي أتى منها هذا العام 4 آلاف مهاجر… هناك لا توجد حرب أو مجاعة».