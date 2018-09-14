انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 01:00 مساء
طلاب الثانوية العامة في أحد لجان الامتحانات. (وزارة التعليم)

قال وكيل وزارة التعليم رئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة، إن امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية في كافة المناطق دون استثناء ستنطلق غدًا السبت، وفقًا للجدول المعتمد من إدارة الامتحانات.

وأشار جمعة في بيان، نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على الفيسبوك» اليوم الجمعة، إلى أنّ التعليمات صدرت لكافة اللجان المركزية للامتحانات بالمناطق بشأن استقبالها للممتحنين في الموعد المحدد.

ننشر جداول امتحانات الدور الثاني للشهادات العامة

يشار إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة بلغت 38.06%، و35.2% لمرحلة التعليم الفني المتوسط. فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.

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