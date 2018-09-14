تعليم الوفاق: إيقاف 74 مدرسة خاصة عن مزاولة النشاط التعليمي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 12:01 مساء
شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني إيقاف 74 مدرسة بالتعليم الخاص عن مزاولة النشاط التعليمي، بسبب «افتقارها للمواصفات الكميّة والنوعيّة والصحيّة للبناء المدرسي المسموح به قانونًا».

وأشار قرار وزير التعليم رقم 1425 لسنة 2018، إلى أنّ «أي إجراء يصدر عن هذه المدارس أو لها يعـدُ ملغيًا ابتداءً من العام الدراسي القادم 2018 / 2019»، وذلك باعتبارها «مدارس مقفلة، وغير مسموح لها بمزاولة أي نشاط تعليمي».

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وتوزعت المدارس الموقوفة، بحسب القرار، بواقع «15 مدرسة بأبو سليم، و4 مدارس في الخمس، ومدرسة واحدة في الزاوية غرب، و3 مدارس في العجيلات، ومدرسة واحدة في العزيزية، ومدرستان في تاجوراء».

كما شمل القرار «5 مدارس في جنزور، و18 مدرسة في حي الأندلس، و3 مدارس في رقدالين، و3 مدارس في زوارة، و5 مدارس في سوق الجمعة، ومدرسة واحدة في صبراتة، ومدرستان في صرمان، و10 مدارس في طرابلس، ومدرسة واحدة في عين زارة».

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وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، قالت خلال العام الدراسي الماضي إنها بدأت تطبق إجراءات واستراتيجية جديدة للنهوض بقطاع التعليم، سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات.

وبينما تحاول الوزارة تطبيق معايير دولية في النظام التعليمي فإن القطاع لا يزال يعاني أزمات عديدة على رأسها التمويل وتأخر الرواتب وتضرر المدارس بسبب المواجهات التي وقعت في العديد من المناطق.

جدول بأسماء المدارس الخاصة التي جرى إيقافها عن مزاولة النشاط التعليمي
جدول بأسماء المدارس الخاصة التي جرى إيقافها عن مزاولة النشاط التعليمي
جدول بأسماء المدارس الخاصة التي جرى إيقافها عن مزاولة النشاط التعليمي
جدول بأسماء المدارس الخاصة التي جرى إيقافها عن مزاولة النشاط التعليمي
جدول بأسماء المدارس الخاصة التي جرى إيقافها عن مزاولة النشاط التعليمي
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