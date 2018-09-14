«تعليم الموقتة» تعلن مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة التعليم الأساسي والثانوي

الدراسة ستنطلق في 7 أكتوبر المقبل لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة الشهادة العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018.

وأشارت الوزارة في قرارها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ الدراسة ستنطلق في 7 أكتوبر المقبل لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي، على أن تجرى امتحانات الفترة الأولى في 27 يناير حتى 7 فبراير 2019.

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وحدد القرار عطلة نصف السنة في 10 فبراير إلى 21 فبراير 2019، كما تبدأ امتحانات الفترة الثانية لجميع المراحل في 21 أبريل إلى 2 مايو 2019، على أن تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة مرحلة التعليم الأساسي في 23 يونيو حتى 4 يوليو 2019.

وأضاف القرار أن امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية تنطلق في 7 يوليو حتى 18 يوليو 2019، على أن تبدأ عطلة المعلمين في 1 أغطسطس حتى 29 أغسطس 2019.

جدول مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة التعليم الأساسي والثانوي