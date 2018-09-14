المفوضية الأوروبية ترحِّب بصيغة اتفاق إيطالي- ألماني بشأن المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 10:33 صباحا
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. (أرشيفية: بوابة الوسط)

رحبت المفوضية الأوروبية بتوصل كل من إيطاليا وألمانيا إلى صيغة اتفاق بشأن إعادة المهاجرين، وفقما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأثنت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، على التعاون البناء بين الدول الأعضاء لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات القائمة على التضامن وتفادي تحركات الهجرة الثانوية، فـ«هذا الاتفاق يتوافق تماماً مع المقاربة الأوروبية لطرق إدارة ملف الهجرة»، وفق قولها.

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وأشارت المفوضية إلى وجود العديد من الدول التي تتفاوض حاليًا على هذا النوع من الاتفاقيات، واصفة إياها بـ«الجيدة»، لكن المتحدثة أقرّت بأن الدول التي تتفاوض لم تحط الجهاز التنفيذي علمًا بتفاصيل هذه الاتفاقيات، مستدركة «لكننا سنعمل أكثر عنها في المستقبل كما أتصور»، على حد قولها.

وكانت الأنباء تداولت أن الاتفاق الذي جرى وضع اللمسات الأخيرة عليه، ينص على أن تتم مبادلة كل مهاجر تتم إعادته من ألمانيا إلى إيطاليا بآخر يُنقل ويُعاد توطينه في دولة أخرى. 

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق اليوم الجمعة، على الأرجح في فيينا، على هامش اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

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