تعليم الوفاق: استئناف بثّ الدروس التعليمية لطلبة الثانوية تليفزيونيًا

شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أنّها تستأنف اليوم الجمعة، بثّ الدروس التعليمية المعدة في عدد من المواد العلمية لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها (الأدبي والعلمي) للعام الدراسي الجاري 2017-2018، وذلك بعد توقف دام لمدة أسبوعين متتاليين نتيجة للأحداث التي شهدتها العاصمة مؤخرًا.

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّها تجري عمليات البث بالتعاون مع قناة «ليبيا بانوراما»، بهدف دعم طلبة الشهادة الثانوية الذين لم يحالفهم النجاح في امتحانات الدور الأول في المراجعة والتحضير والاستعداد لامتحانات الدور الثاني والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل.

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وقال مدير مكتب التواصل والاعلام بالوزارة رمضان الغضوي إنّ الوزارة ستبث دروسًا تعليمية لمرحلة الشهادة الثانوية في مواد الفيزياء (الميكانيكا)، والفيزياء (الكهرباء)، والرياضيات، والإحصاء، واللغة الإنجليزية لطلبة القسم العلمي، بالإضافة إلى بثّ دروس في مواد الإحصاء، واللغة العربية لطلبة القسم الأدبي.

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا الأسبوع الماضي، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.