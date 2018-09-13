رانيا الصيد: وقف إحالة قانون الاستفتاء لمفوضية الانتخابات مماطلة من نوع آخر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 13 سبتمبر 2018, 11:45 مساء
عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد.(الإنترنت)

اعتبرت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رانيا الصيد، إصدار قانون الاستفتاء ووقف إحالته للمفوضية العليا للانتخابات هي «مماطلة من نوع آخر».

وقالت رانيا الصيد في أتصال مع «بوابة الوسط» الخميس «مجلس النواب توافق على القانون وقرر تعديل الإعلان الدستوري بخصوصه منذ عدة أسابيع وعجز في القيام بهذا التعديل ويفاجئنا في جلسة اليوم بإلتفاف واضح وهو إصدار للقانون مع وقف الإحالة الى حين التعديل».

وأضافت: «على مجلس النواب ان يتحلى بالشجاعة والصدق مع ممثليه ويخبرهم بكل صراحة عن عجزه الكامل حيال الاستحقاقات التي أمامه».  

وتابعت رانيا الصيد بالقول: «بذلك يكون قد أوجز مجلس النواب الطريق على الجميع ، للمضي  إلى حلول بديلة  لإنهاء الأزمة والمضي نحو انتخابات نزيهة وفق قاعدة دستورية لتغيير القادة السياسيين في بلادنا استجابة لرغبة الشارع».

وقال النائب الهادي الصغير إن مجلس النواب صوّت بالموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور، مشيراً في تصريح إلى «بوابة الوسط» مجلس النواب سيجتمع الاثنين بعد القادم لتعديل الإعلان الدستوري.

بالمقابل أعلن أعضاء مجلس النواب عن «برقة»، رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، الذي أُعلن في وقت سابق اليوم، لافتين إلى أنّ «أعضاء مجلس النواب عن إقليم طرابلس (30 عضوًا) اجتمعوا اليوم وأقروا قانون الاستفتاء على الدستور».

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