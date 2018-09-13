الدولار يسترد 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء

أسعار العملات الأجنبية

استردت العملة الأميركية (الدولار) 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء، اليوم الخمس، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 6.22 دينار، مقارنة بـ6.10 دينار أمس الأربعاء، وذلك في أعقاب التراجع من 6.60 دينار صباح أمس، قبل أن يتراجع عقب إعلان توقيع الإصلاحات الاقتصادية.

كما سجل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 8.10 دينارات، مقارنة بـ8.02 دينار الأربعاء، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.20 دينار، مقبال 7.20 دينار خلال الفترة نفسها.

الدولار يخسر 50 قرشًا بعد اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأعلن المجلس الرئاسي، أمس، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة لأسبوع لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.