«كهرباء طبرق»: التعديات على الشبكة «فاقت الحد المعقول»

الشركة العامة للكهرباء بطبرق تقول إنّ التعديلات على الشبكة «فاقت الحد المعقول»

قالت الشركة العامة للكهرباء بطبرق، إنّ التعديات على الشبكة «فاقت الحد المعقول»، داعية المواطنين إلى عدم التعدي أو الاقتراب من الشبكة، وذلك بعدما اكتشفت أسلوبًا جديد يلجأ إليه المواطنين من خلال الاستعانة ببعض الفنيين من خارج الشركة للسطو على الشبكة، الأمر يؤثر على شبكة التوزيع والأحمال بالمدينة.

وأشار المهندس أحميدة الجراري، أحد مسؤولي الشركة بالمدينة لـ«بوابة الوسط» إن «نسبة التعديات على شبكة الكهرباء الداخلية فاقت الحد المعقول، فهناك أشخاص كثيرين يستعنون بفنيين من خارج الشركة لتركيب خط جديد من أحد الأعمدة أو نقل خط من مكان إلى آخر وبعض الإجراءات الأخرى التي تُؤثر بشكل كبير على الشبكة العامة للكهرباء بالمدينة».

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وأضاف الجراري أن «أكثر نسبة تعديات رصدتها الشركة في حي الصناعية بطبرق، حيث الورش والمصانع والمجال التجارية، والتي تحتاج للتيار الكهربائي بصورة مستمرة»، لافتًا إلى أنّ بعض المواطنين «يقوم بعمل خط موازٍ لخطه الأصلي، ويقوم بتوصيل الشبكة على الخط الآخر في حالة طرح الأحمال».

وطالب الجميع بـ«تحمل المسؤولية والرضا بطرح الأحمال وعدم الاقتراب من الشبكة التابعة للدولة إلا بعد أخذ الأذن من دائرة التوزيع وهي المخولة بهذا الأمر».

الشركة العامة للكهرباء بطبرق تقول إنّ التعديلات على الشبكة «فاقت الحد المعقول»