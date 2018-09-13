المشري يبحث مع القائم بالأعمال البريطاني التطورات السياسية والإصلاح الاقتصادي

خالد المشري يلتقي القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا «آنجيس ماكي»

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا «آنجيس ماكي».

وأشار بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أنّ اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية، وملف الإصلاح الاقتصادي، وسبل الخروج من المختنقات التي تواجهها البلاد.

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس الأربعاء، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

خالد المشري يلتقي القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا «آنجيس ماكي»