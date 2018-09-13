العثور على شاب مقتولاً داخل سيارته بطريق المطار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 13 سبتمبر 2018, 09:14 مساء
الشاب سراج كدش الككلي

عُثر، اليوم الخميس، على جثة شاب يدعى سراج كدش الككلي مقتولاً داخل سيارته بطريق المطار في العاصمة، دون معرفة أسباب الجريمة.

وقال مصدر من عائلة الككلي في اتصال مع «بوابة الوسط» إنهم «وجدوا جثة سراج ليلة أمس داخل سيارته بالمنطقة المعروفة بـ(ولي العهد) المحاذية لطريق المطار بطرابلس، كما ظهر عليها آثار طلقات رصاص».

وتقع منطقة ولي العهد منذ أحداث طرابلس الأخيرة تحت سيطرة ما يسمى بـ«لواء الصمود» التابع لصلاح بادي.

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا الأسبوع الماضي، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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