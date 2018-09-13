في العدد 147: أسبوع الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية

العدد 147 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس، 13 سبتمبر 2018. (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس العدد 147 من جريدة «الوسط»، حيث ركزت الجريدة على اعتماد المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي برنامج الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية، التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلامة بعد خرق الهدنة وتعرض مطار معيتيقة للقصف، بالإضافة إلى الهجوم الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط وأبعاد تأثير هذا الهجوم على مستقبل العملية السيايسة في ليبيا.

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وفي الشأن العربي تناولت الجريدة إغلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بالإضافة إلى الموقف في إدلب السورية والوضع في اليمن والانتخابات الرئاسية بمورتانيا.

أما في الشأن الدولي فقد أفردت مساحة لانتقادات حلف شمال الأطلسي للمناورات الروسية التي جرت في سيبريا، كما تناولت هجوم الإعلامي الذي تعرض له الرئيس دونالد ترامب عبر كتاب «الخوف» الذي أصدره الصحفي بوب وودوارد، والمقالة التي نشرتها جريد نيويورك تايمز ونسبتها لمسؤل بالإدارة الأميركية، كما عرج المحرر على الحملة العنيفة التي شنّها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على المحكمة الجنائية الدولية وتصاعد التيار النازي في ألمانيا.

في المحليات عايشت جريدة «الوسط» معاناة المواطنيين في المناطق والمدن الليبية، وتناولت أزمة انهيار شبكة الكهرباء ما تسبب في حالة الإظلام التي شهدتها العاصمة طرابلس ومدن وقرى الجنوب الليبي.

وركزت الصفحات الاقتصادية على صعود أسعار النفط المفاجئ، متأثرة بالهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طربلس، الذي تزامن مع مخاوف بشأن إمدادات كل من إيران والعراق مما عزز من مكاسب النفط.

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واقتربت أسعار النفط أمس الأربعاء من أعلى مستوياته هذا العام، إثر انخفاض في مخزونات الخام الأميركية واحتمال فقد معروض إيراني، مما زاد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.

واستمراراً للاهتمام الدولي بالنفط الليبي، فقد لحق الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران بقائمة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بعد إعلان مجلس الأمن ضمه لهذه القائمة التي تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر.

أما الصفحة الثقافية فقد تناولت المجموعة قصصية للكاتبة والشاعرة رحاب شنيب التي صدرت مؤخرًا عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع بعنوان «العالم ذبابة حطت على أنفها»، حيث تدور القصص حول أحداث يومية خلال الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي، وتقول شنيب عن المجموعة لـ«بوابة الوسط»: «حاولت أن أجسِّد ما يمر به أهل مدينة بنغازي من اغتيالات وتفجيرات ونزوح ونقص متطلبات الحياة اليومية»، متابعة: «كانت مجرد مخطوط منذ حوالي سنتين وبسبب الظروف لم تطبع، وسيتم توزيعها قريبًا».

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فيما نشرت الصفحة الفنية حوارًا مع الفنانة الأردنية صفاء سلطان، تؤكد خلاله أن موافقتها على المشاركة في مسلسل «كوما» جاءت لعناصر القوة التي يمتلكها العمل بدءًا من السيناريو القوي، مروراً بشركة الإنتاج وأخيراً الفنانين المشاركين، مشيرة في حوارها مع «الوسط» إلى أن شخصية «خزامي» أحبتها كثيراً كما أرهقتها.

وتنشر الصفحات الرياضية، تقريرًا حول مبارة منتخب ليبيا الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» الذي حل ضيفاً على جنوب أفريقيا «الأولاد»، السبت الماضي، على ملعب موزيس ماديبا بمدينة دربن، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.