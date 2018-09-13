شوبار: مياه الشرب تصل كافة أنحاء طرابلس غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 08:12 مساء
الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي هند شوبار

أعلنت الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي الدكتورة هند شوبار، أن شركة الكهرباء استكملت صيانة خط 220، الهضبة الجنوب ووصول إنتاج الشركة للطاقة بقدرة 5 آلاف ميجاوات، لافتة إلى تمكن الفرق الفنية من ممارسة أعمالهم من غرفة التحكم في بوابة الجبس، حيث لم يستطع الفنيون من الوصول إليها بسبب التوترات الأمنية خلال الأيام الماضية.

وأكدت شوبار، في بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، تعبئة مياه النهر المسار الجنوبي والأوسط وبدء ضخها باتجاه خزان سيدي السائح، ومنه إلى شبكة مدينة طرابلس وارتفاعها تدريجيًا لتصل لكافة أحياء المدينة مساء غدٍ ، والتنسيق لقيام فرق العمل من الدخول لمنظومة الحساونة سهل الجفارة لأداء أعمالهم.

وكان جهاز النهر الصناعي أعلن الإثنين الماضي بدء ضخ المياه بحقول الآبار، من خلال فرق التشغيل والصيانة التي تعمل على إعادة إتاحة الآبار للتشغيل لرفع الضغط في الخط الرئيسي، وذلك عقب عودة التيار الكهربائي للمنطقة.

النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية

وعلى صعيد آخر، كشفت شوبار عن استكمال الترتيبات بتوفير احتياجات منظومة الحساونة في الجنوب من وقود ديزل والبنزين، مشيرة إلى بدء الهلال الأحمر في حملات التوعية من مخلفات الحروب، وتوزيعه 100 سلة غذائية إلى لجنة الأزمة في بلدية تاجوراء.

أما فيما يخص توزيع مادة الدقيق أعلنت عن توزع 21 سيارة محملة بـ211 كيس دقيق لمنطقة سوق الجمعة أمس الأربعاء ونفس الكمية سلمت اليوم لبلدية أبوسليم.

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