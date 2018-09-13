بلدية طبرق: 3 إجراءات لمنع التأثيرات البيئية لمكب القمامة الجديد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 13 سبتمبر 2018, 07:26 مساء
عميد بلدية طبرق الناجي مازق يتفقد مكب القمامة الجديد جنوب المدينة

اتخذت بلدية طبرق ثلاث إجراءات جديدة لمنع التأثيرات البيئية لمكب القمامة الجديد، بالإضافة إلى إطلاق حملة لرش المكب لقتل كافة أنواع الحشرات والزواحف والقوارض.

جاء ذلك على هامش زيارة عميد بلدية طبرق الناجي مازق اليوم الخميس لمكب القمامة الجديد جنوب مدينة طبرق، للاطلاع على أعمال البنية التحتية التي يقوم بها مكتب المشروعات التابع للبلدية، وذلك رفقة مسؤول مكتب المشروعات ونائب رئيس لجنة الأزمة والطوارئ ووكيل ديوان البلدية.

بلدية طبرق تتسلم الصك المالي الخاص بمُلاك الأرض المقام عليها مكب القمامة

وقال مسعود الوهراني وكيل ديوان بلدية طبرق المكلف لـ«بوابة الوسط» إن لجنة الأزمة والطوارئ التابعة لبلدية طبرق «أطلقت حملة كاملة لرش مكب القمامة، الذي يقع جنوب مدينة طبرق بالمبيدات الحشرية لقتل كافة أنواع الحشرات والزواحف والقوارض وغيرها؛ تزامنًا مع الحملة التي يقوم بها مكتب مشروعات بلدية طبرق والمتمثلة في تنظيف الطريق الترابي، وصيانته ورصفه وبناء سور على المكب لمنع انتشار القمامة بالصحراء؛ خوفًا على المواشي والأبل وغيرها والتي تجوب المنطقة».

وأضاف الوهراني أن البلدية «تعهدت لملاك الأرض بإقامة سور كامل يغطي قطعة الأرض المقام عليها المكب، بالإضافة لحفر بئر إرتوازي من أجل إطفاء أي نيران قد تشتعل بالمكب، وردم القمامة بدل حرقها حفاظًا على البيئة وهي من أولويات البلدية.

وأعلنت بلدية طبرق الأسبوع الماضي تسليم عائلة العجل الغيثي صك مكب القمامة الجديد الموجود جنوب المدينة، والذين أغلقوا المكب قبل 15 يومًا لإنهاء أزمة القمامة بالمدينة.

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