تعليم الوفاق: بدء إجراءات صرف «علاوة الحصة» للمعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 06:54 مساء
شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، بدء إجراءات صرف «علاوة الحصة» للمعلمين، بعدما أحالت وزارة المالية التفويض المالي للعلاوة.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ وكيل الوزارة عادل جمعة ناقش اليوم الخميس مع مدير إدارة الاحتياط العام عبدالفتاح رجب، بحضور مدير الشؤون المالية بالوزارة محمد عون آخر الإجراءات المتعلقة بصرف علاوة الحصة للمعلمين.

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وأضاف البيان أنّ مدير إدارة الاحتياط العام أكد أن العمل جارٍ مع المراقبات لإحالة الكشوفات التفصيلية للعلاوة، لافتًا إلى أنه جرى إعداد كتاب للرواتب المتأخرة في إحالة العلاوة لتسريع العمل.

وأكد جمعة أن وزارة المالية أحالت التفويض المالي الخاص بالعلاوة، وجرى التنسيق معهم بشأن آلية الصرف، مثمنًا تعاون وزارة المالية مع التعليم لصرف العلاوة بعد استكمال البيانات اللازمة.

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