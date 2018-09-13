تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون الاستفتاء

عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة سبها الشاطئ الهادي الصغير. (الوسط)

قال عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة سبها الشاطئ الهادي الصغير إن مجلس النواب صوّت الخميس بالموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور.

وأضاف الصغير في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن أعضاء البرلمان اعتمدوا قانون الاستفتاء بحسم الجدل حول المادة السادسة من خلال تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، وهي شرق وغرب وجنوب، التي تشترط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.

مجلس النواب يوافق على قانون الاستفتاء

وأثير جدل خلال الفترة الماضية حول المادة السادسة التي تتعارض مع الإعلان الدستوري، الذي ينص على أن ليبيا دائرة واحدة وأن تمرير مشروع الدستور يأتي بموافقة ثلثي المتقرعين، لكنّ قانون الاستفتاء يشترط موافقة أغلبية كل دائرة (50%+1) وعدم موافقة أيّ من الدوائر الثلاث يبطل إقرار الدستور.

وتنص المادة السادسة من القانون على أن «ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوَّت له بـ(نعم) أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، وبنسبة لا تقل عن 51% من المسجلين بسجلات المفوضية بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم ويعتمده مجلس النواب».

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وقال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إن المجلس سيجتمع الاثنين بعد القادم، 24 سبتمبر، لتعديل الإعلان الدستوري، في إشارة إلى مقترح سابق بتعديل المادة التي تنص على أنّ ليبيا دائرة واحدة، لتفادي الطعن في دستورية قانون الاستفتاء.

وأكد الصغير أن مجلس النواب شكّل في جلسة اليوم لجنة لمتابعة أحداث طرابلس برئاسة النائب الأول فوزي النويري، للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية.

كما ناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم موضوع «إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي»، بالتوافق على أن «تكون من رئيس ونائبين من الأقاليم الثلاثة، على أن تُصاغ آلية الاختيار من مجلس النواب ومجلس الدولة عن كل إقليم».