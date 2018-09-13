مجلس الأمن يُجدد ولاية البعثة الأممية.. وسلامة يقدّم إحاطة جديدة اليوم

مجلس الأمن صوت بالموافقة على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

صوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أنّ أعضاء مجلس الأمن صوتوا اليوم على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 12 شهرًا.

وأشار الموقع إلى أن أعضاء المجلس سيستمعون عقب التصويت إلى إحاطة من المبعوث الأمم الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

كما أعلنت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن مجلس الأمن جدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، كأول بعثة صوّت عليها أعضاء المجلس اليوم، حيث من المقرر أن يجرى التصويت على ولايات عدد نم البعث الأممية بمناطق أخرى.