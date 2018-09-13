المجلس الرئاسي يعلن الأحد المقبل عطلة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 05:50 مساء

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الخميس، أن الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة «يوم الشهيد»، وهو ذكرى اليوم الذي أعدم فيه الاحتلال الإيطالي نائب قائد المقاومة الليبية شيخ الشهداء عمر المختار.

وقال المجلس الرئاسي في بيان صادر عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إن ذلك جاء استنادًا إلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي لثورة 17 فبراير.

ودعا المجلس الرئاسي الإدارات المختصة إلى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال من تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقار أعمالهم».

يذكر أن  عمر المختار وقع في الأسر في 11 سبتمبر من العام 1931 حين توجه بصحبة عدد صغير من رفاقه، لزيارة ضريح الصحابي رويفع بن ثابت بمدينة البيضاء، وفي 15 سبتمبر 1931 جرت محاكمة عمر المختار وكانت محاكمة صورية شكلاً وموضوعًا، إذ كان الطليان أعدوا المشنقة وانتهوا من ترتيبات الإعدام قبل بدء المحاكمة وصدور الحكم على المختار الذي جرى إعدامه في 16 سبتمبر 1931 ببلدة سلوق جنوب مدينة بنغازي.

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