النواب المجتمعون اليوم يدعون الأطراف السياسية إلى طبرق

دعا أعضاء مجلس النواب المجتمعون اليوم كل الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ الاتفاق السياسي إلى «القدوم والجلوس» في مدينة طبرق.

وقال المجلس في بيان أصدره الخميس إن هذه الدعوة تأتي «من أجل قطع الطريق أمام الوساطات الخارجية التي أصبح من الواضح أنها تدير الأزمة دون المقدرة على إيجاد حل جذري لها».

ورأى مجلس النواب أن «حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون بإقصاء أي من الأطراف السياسية و إنما يجب أن يكون بالوصول إلى توافقات تكون نتيجتها الحتمية توحيد المؤسسات الخدمية تحت حكومة وحدة وطنية تعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتشارك فيها كل التيارات والأطياف السياسية بدون استثناء».

يذكر أن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قال الخميس إن المجلس فوَّض هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة لمتابعة أحداث طرابلس، والتواصل مع الأطراف كافة محليًا ودوليًا، قبل أن ينتقل النواب لمناقشة البند الثاني الخاص بتوحيد وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.