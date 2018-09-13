السراج يجتمع مع قائد «أفريكوم» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 04:43 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع قائد «أفريكوم» (حكومة الوفاق)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، اجتماعًا في تونس مع الجنرال توماس والدهاوسير قائد القيادة العسكرية الأميركية فى أفريقيا «أفريكوم»، والسفير دونالد بلوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، وعدد من مسؤولي السفارة بحضور المستشار السياسي للرئيس طاهر السني، ومنسق شؤون الإرهاب بالمجلس الرئاسي العميد محمد بشير، وذلك في إطار المشاورات المستمرة حول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، إلى أنّ الجانبين بحثا تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا، وما شهدته العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة من أعمال عنف، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأكد السفير الأميركي ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار ودعوة جميع الأطراف الالتزام بها، والتزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني، في مواجهة الإرهاب والذي استهدف مؤخرًا مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة.

وجدد السفير دعم الولايات المتحدة للمسار الديمقراطي وجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، وكافة المساعي التي تؤدي إلى استقرار وأمن البلاد.

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وتطرق الاجتماع إلى الجهد المشترك في مواجهة تنظيم الدولة «داعش» وتنظيم القاعدة، حيث آشار الجنرال والدهاوسير إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى متابعة قوات «أفريكوم» لفلول هذه التنظيمات واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

من جانبه عبر السراج عن ترحيبه بالتزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم حكومة الوفاق، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرف في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من ناحية أخرى أعرب السراج عن تطلعه لتوسع التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية، إلى ذلك أبدى الوفد الأميركي ارتياحه لما تم اتخاذه من تدابير واعتماد الإصلاحات الاقتصادية التي أصدر الرئيس أمس الأربعاء قراراً بشأنها.

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع قائد «أفريكوم» (حكومة الوفاق)
رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع قائد «أفريكوم» (حكومة الوفاق)
رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع قائد «أفريكوم» (حكومة الوفاق)
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