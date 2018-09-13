سلامة يناقش مع المشري التقدم الذي أُحرز في الإصلاحات الاقتصادية

المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (صورة من البعثة الأممية)

استعرض المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.

وشدد المبعوث الأممي في تغريدة نشرتها البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على ضرورة دعم وقف إطلاق النار وتعزيز الوضع الأمني في طرابلس وإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.

ونصّ البند الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي على أن «يتولى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي تحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي. في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم».



ونصّ البند الثامن من البرنامج على أن «يرفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، على أن يتم التحويل إلى حساب المستشفيات والجامعات والمدارس مباشرة».



ونصّ البند الرابع من البرنامج على أن «تخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لمصرف ليبيا المركزي، وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات. وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي تحدد أوجه التصرف في الرسم المفروض».

المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (صورة من البعثة الأممية)