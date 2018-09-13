معيتيق يبحث مع مساهل الأوضاع في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 03:36 مساء
عضو المجلس الرئاسي معيتيق ووزير الخارجية الجزائري مساهل. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل الأوضاع في طرابلس.

وأعرب عضو المجلس الرئاسي عن أمله في عودة الاستقرار للعاصمة وكل مناطق ليبيا، مؤكدًا دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، بحسب بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

وشهدت العاصمة طرابلس، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وإخلاء 21 عائلة عالقة من منطقة عين زارة.

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