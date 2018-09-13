سالفيني ومفوض شؤون اللاجئين يستعرضان أوضاع المهاجرين في ليبيا وإيطاليا

وزير داخلية إيطاليا ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يلقي خطابا أمام أنصاره خلال التجمع السنوي لحزب «الرابطة» الشعبوي. (الإنترنت)

استعرض نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي قضايا تتعلق بالوضع الليبي واللاجئين في إيطاليا.

ووصفت مذكرة صدرت عن وزارة الداخلية الإيطالية اللقاء بين المسؤولين بـ«الودي والمطوّل». وقال سالفيني، في أعقاب الاجتماع، «نحن نعمل مع الأمم المتحدة على حل المشاكل، وليس بشأن إنذار من تنامي العنصرية كما ادعى بعض الجاهلين الذين لا يعرفون إيطاليا وشعبها الرائع»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وكان سالفيني شن أخيرًا هجومًا عنيفًا على الأمم المتحدة مهددًا بإعادة النظر في مساهمة بلاده في ميزانية المنظومة الأممية، في أعقاب انتقادات وجهتها المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، لسياسة الحكومة تجاه المهاجرين وتحذيرات من تنامي ظاهرة العنصرية في البلاد.

وقال سالفيني «لو كنت مسؤولاً تنفيذيًا في الأمم المتحدة لقررت إرسال مفتشين، ليس لإيطاليا، بل إلى نصف الكرة الأرضية حيث تخرق هناك حقوق الإنسان».

وكانت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان أعلنت من جنيف أنها تعتزم إرسال فريق أممي إلى إيطاليا لـ«تقييم الزيادة الكبيرة في أعمال العنف والعنصرية ضد المهاجرين، المنحدرين من أصول أفريقية ومن أقلية الروما»، كما تحدثت عن «عواقب مدمرة» جراء رفض إيطاليا دخول سفن المنظمات الانسانية الناشطة في إنقاذ المهاجرين إلى موانئها.