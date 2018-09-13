معيتيق يبحث مع أعضاء بمجلسي النواب والدولة سبل حلحلة عديد المختنقات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 03:12 مساء
معيتيق خلال اجتماعه بأعضاء بمجلس النواب والأعلى للدولة. (صورة من مجلس الوزراء)

عقد عضو المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم الخميس، مع أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، بينهم فتح الله السريري، وعلي السويح، ونجاة شرف الدين، وخالد الأسطى، لبحث تذليل المشاكل والصعوبات التي أعاقت الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المجالات.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، إن الحاضرين أكدوا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دعمهم عمل اللجنة كي تستطيع إنجاز المهام الموكلة لها في متابعتها أعمال الصيانة التي تقوم بها شركة الكهرباء، نتيجة الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة بسبب الاشتباكات التي حصلت أخيرًا في جنوب طرابلس.

كما ناقش الاجتماع، توفير الدقيق في المخابز والالتزام بتحديد سعر بيع الخبز الذي أعلن عنه أخيرًا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وحلحلة عديد المختنقات، مثل توفير احتياجات النازحين إلى حين عودتهم إلى منازلهم ووصول مياه النهر الصناعي إلى طرابلس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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