«الإسعاف» يقدم مساعدات غذائية للعائلات العالقة جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 13 سبتمبر 2018, 02:39 مساء
جهاز «الإسعاف» يقدم مساعدات غذائية للعائلات العالقة جنوب طرابلس. (الإسعاف والطوارئ)

قدم جهاز الإسعاف والطوارئ بالتعاون مع المنظمة الليبية للصحة والتوعية، اليوم الخميس، مجموعة من المساعدات إلى بعض العائلات العالقة في ضواحي مدينة طرابلس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المساعدات كانت عبارة عن مواد غذائية وزعت على 30 عائلة ما زالت عالقة في منازلهم بمنطقة جامع الشريف بوادي الربيع.

وأضاف أن العائلات محمية بسواتر ترابية، لا تزال موجودة نتيجة الاشتباكات التي كانت دائرة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن الجهاز اقترح إخراج العائلات من هناك، لكنهم رفضوا خوفًا من عمليات النهب التي طالت المنازل التي غادرها أهلها أثناء الاشتباكات.

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وإخلاء 21 عائلة عالقة من منطقة عين زارة.

جهاز «الإسعاف» يقدم مساعدات غذائية للعائلات العالقة جنوب طرابلس. (الإسعاف والطوارئ)
جهاز «الإسعاف» يقدم مساعدات غذائية للعائلات العالقة جنوب طرابلس. (الإسعاف والطوارئ)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة: جميع الأطراف وقّعت على اتفاق وقف إطلاق النار «باستثناء واحد»
ليبيا
ماذا تعلم عن ملعب المواجهة الحاسمة لليبيا أمام نيجيريا ؟
رياضة محلية
«الوطنية للنفط» ترحب بإضافة إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية
ليبيا
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة: اعتماد الإصلاحات الاقتصادية إقرار بضعف الدولة ...
ليبيا
الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات
ليبيا
«فرانس برس»: دوامة العنف في طرابلس مستمرة وتخدم «اقتصاد الافتراس»
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرسيدس تكشف عن سيارتها المستقبلية (فيديو)