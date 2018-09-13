«الإسعاف» يقدم مساعدات غذائية للعائلات العالقة جنوب طرابلس

جهاز «الإسعاف» يقدم مساعدات غذائية للعائلات العالقة جنوب طرابلس. (الإسعاف والطوارئ)

قدم جهاز الإسعاف والطوارئ بالتعاون مع المنظمة الليبية للصحة والتوعية، اليوم الخميس، مجموعة من المساعدات إلى بعض العائلات العالقة في ضواحي مدينة طرابلس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المساعدات كانت عبارة عن مواد غذائية وزعت على 30 عائلة ما زالت عالقة في منازلهم بمنطقة جامع الشريف بوادي الربيع.

وأضاف أن العائلات محمية بسواتر ترابية، لا تزال موجودة نتيجة الاشتباكات التي كانت دائرة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن الجهاز اقترح إخراج العائلات من هناك، لكنهم رفضوا خوفًا من عمليات النهب التي طالت المنازل التي غادرها أهلها أثناء الاشتباكات.

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وإخلاء 21 عائلة عالقة من منطقة عين زارة.

جهاز «الإسعاف» يقدم مساعدات غذائية للعائلات العالقة جنوب طرابلس. (الإسعاف والطوارئ)

جهاز «الإسعاف» يقدم مساعدات غذائية للعائلات العالقة جنوب طرابلس. (الإسعاف والطوارئ)