«النواب» يستهل جلسته اليوم لمناقشة أحداث طرابلس الأخيرة

أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب بليحق، فإن الجلسة استهلت بمناقشة الأحداث التي جرت خلال الفترة الماضية، في العاصمة طرابلس.