«النواب» يعقد جلسة لمناقشة أحداث طرابلس الأخيرة وإعادة هيكلة «الرئاسي»

قال عضو مجلس النواب عن صبراتة، مبروك الخطابي، إن المجلس سيعقد اليوم جلسة لمناقشة أحداث طرابلس الأخيرة، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي.
وعن قانون الاستفتاء، رجح الخطابي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن تتم مناقشته في جلسة الإثنين المقبل.
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