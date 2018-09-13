ألمانيا: ليبيا أنقذت 10 آلاف مهاجر منذ بداية 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 01:55 مساء
مهاجرون على متن سفينة إنقاذ. (فرانس برس)

قالت السلطات الألمانية إن خفر السواحل الليبي أنقذ ما يقرب من عشرة آلاف مهاجر في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا منذ بداية العام الجاري.

وقالت جريدة «إي يو أوبزرفر»، اليوم الخميس، إن تلك الإحصائية أعلن عنها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء نقاش في البرلمان الألماني.

وأوضحت الجريدة أن تصريحات وزير الخارجية جاءت ردًا على ما وصفه حزب اليسار بـ«الأوضاع غير الإنسانية» التي يلاقيها المهاجرون لدى إعادتهم إلى ليبيا.

ويتلقى خفر السواحل الليبي تدريبات يقدمها الاتحاد الأوروبي لاعتراض طريق المهاجرين الساعين إلى عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، وفق الجريدة.

وغرق أوائل شهر سبتمبر الجاري أكثر من 100 مهاجر، فيما أنقذ خفر السواحل الليبي عشرات آخرين أغلبهم أفارقة بعد انقلاب قاربين قبالة سواحل ليبيا.

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