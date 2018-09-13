بريطانيا ترحب بفرض عقوبات على الجضران: ستتم محاسبة كل من يهدد أمن ليبيا

السفير البريطاني فرانك بيكر. (الإنترنت)

رحبت بريطانيا بفرض مجلس الأمن العقـوبات الـدولية على آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران.

وقال السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ستتم محاسبة كل من يهدد أمن واستقرار ليبيا».

وأمس الأربعاء أعلن مجلس الأمن الدولي إضافة الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، وذلك بعدما وافقت اللجنه المعنية بليبيا في المجلس، على إدراج اسمه بالقائمة، ما يعني تجميد أصوله المالية وحظر سفره للخارج، وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة رقم 15 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، والفقرة رقم 19 من القرار رقم 1973 لعام 2011.

وأرجعت اللجنة أسباب قرارها إلى «ارتكاب الجضران أعمال عدائية مسلحة ضد المنشآت في منطقة الهلال النفطي، تسببت في تدمير بعض المنشآت والخزانات، آخرها كان في 14 يونيو من العام 2018».

وفي يونيو الماضي، هاجمت قوات تابعة للجضران منطقة الهلال النفطي، ودارت اشتباكات بين الجيش وقوات الجضران في المنطقة الواقعة بين الوادي الأحمر، كيلو متر شرق مدينة سرت، وحتى رأس لانوف، لتنتهي المعارك التي استمرت أسبوعًا بهزيمة الجضران.

وأضافت اللجنة أن «هجمات الحضران على الهلال النفطي أسفرت عن إصابات بين سكان المنطقة، وعرضت حياة المدنيين للخطر»، مشيرة إلى أنها تسببت في توقف الصادرات النفطية من ليبيا بين عامي 2013 - 2018، ما تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الليبي، كما حاول الجضران تصدير النفط بطرق غير قانونية، كما جنّد مقاتلين أجانب، من أجل تنفيذ هجماته المتكررة في منطقة الهلال النفطي.