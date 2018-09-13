بعثة الاتحاد الأوروبي: أي انتهاك لوقف إطلاق النار في طرابلس «غير مقبول»

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن «أي انتهاك لوقف إطلاق النار في طرابلس، مثل الهجمات الصاروخية على مطار معيتيقة وكذلك التصريحات التحريضية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف غير مقبولة، مشيرة إلى أن «الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكات للقانون الدولي».

وأعلنت البعثة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ليبيا يدعمون جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها غسان سلامة لتحقيق الاستقرار في طرابلس.

ورحبت البعثة بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 4 سبتمبر في مدينة الزاوية، واتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الصادر في 9 سبتمبر، داعية جميع الأطراف إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية والالتزام بها والعمل بنية حسنة من أجل توطيدها.