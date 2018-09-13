غوشة تنفي تقديم سلامة إحاطة سرية إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في طرابلس وليبيا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 13 سبتمبر 2018, 09:41 صباحا
الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا سوسن غوشة. (الإنترنت)

نفت الناطقة باسم البعثة الأممية، سوسن غوشة، ما أثير حول  تقديم المبعوث الأممي غسان سلامة إحاطة سرية إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في طرابلس وليبيا.

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وأثير خلال الساعات الماضية، خبر مفاده، بأن غسان سلامة سيقدم إحاطة عاجلة لمجلس الأمن في جلسة سرية الأربعاء بعد اجتماعه مع بعض السفراء في طرابلس، تتضمن ضرورة التدخل العاجل لمواجهة الخروقات الأمنية المستمرة في طرابلس.

وكان سلامة، قال إن البعثة حصلت على توقيع جميع الأطراف على اتفاق وقف إطلاق النار «باستثناء واحد» دون أن يسميه، مؤكدًا أن هذا الاتفاق «بحاجة إلى تحصين ولكي يبقى مستمرًا».

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس الأربعاء، بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في طرابلس، «أنتم تعلمون أننا توصلنا مع مختلف الفرقاء في الرابع من سبتمبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتعلمون أيضًا أنه في اجتماع ثانٍ في التاسع من سبتمبر توصلنا إلى اتفاق لكن هذا الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار بحاجة إلى تحصين ولكي يبقى مستمرًا».

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